الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 3304 وإصابة محلية واحدة

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الاثنين، إن الصين سجلت 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي أمس الأحد، بينها حالة عدوى محلية واحدة، انخفاضا من 45 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات، بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني إلى 3304 في 29 من مارس/آذار.

وزاد عدد الإصابات الإجمالي إلى 81470.

انتشر الفيروس حتى الآن في 199 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر. كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3304 إصابة.

بينما في دول مثل: إيطاليا (97 ألف إصابة، 10780 وفاة)، إسبانيا (80 ألف إصابة، 6802 وفاة)، والولايات المتحدة (138 ألف إصابة، 2438 وفاة)، يتم يوميا تسجيل عدة آلاف مصاب ومئات الوفيات، إلى جانب مئات الآلاف في ما يقارب 200 دولة، إذ تعدت الإصابات حاجز الـ 717 ألف إصابة، واقتربت الوفيات من 34 حالة، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

كما عطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. وأيضا أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.