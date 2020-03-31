كوريا الشمالية: خطاب بومبيو السخيف جعلنا نفقد أي أمل في الحوار

بينما يؤكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تطلعه لاستئناف المفاوضات مع كوريا الشمالية، تهدد بيونغ يانغ بتعطيل الحوار مع الولايات المتحدة.

وناشد بومبيو المجتمع الدولي بممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على كوريا الشمالية التي تملك السلاح النووي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الغارديان" عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية، قال مسؤول كوري عن ملف التفاوض مع الولايات المتحدة: "خطاب بومبيو السخيف جعلنا نفقد أي أمل في الحوار".

وأضاف المسؤول الذي لم تذكر الوكالة اسمه: "سنجد طريقنا بأنفسنا. دعوة الحوار التي اقترحتها الولايات المتحدة كانت تهدف إلى كسب الوقت وخلق بيئة مواتية للرئيس الأمريكي. تصريحات بومبيو أدت إلى فقداننا الرغبة في الحوار مجددا".

واتهم المسؤول الكوري بومبيو بـ"إهانة كوريا الشمالية".

يذكر أن دونالد ترامب راسل نظيره كيم يونغ أون مقترحا التعاون لمكافحة جائحة وباء كورونا المستجد.

وتزعم كوريا الشمالية عدم تسجيل أي إصابات بالوباء.

ويسيطر الجمود منذ فترة على محادثات نزع الأسلحة النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، في الوقت الذي تختبر فيه الأولى قاذفات صواريخ كبيرة.