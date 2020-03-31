إسرائيل تشتري 27 جهاز تنفس اصطناعي و8 ملايين كمامة

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو، إن أجهزة التنفس الاصطناعي والكمامات الواقية وصلت إلى إسرائيل.

وصل إلى إسرائيل أول 27 جهاز تنفس اصطناعي و-8 ملايين كمامة وقائية اشترتها غرفة العمليات الوطنية المكلفة بشراء المستلزمات الطبية لمكافحة كورونا المكونة من وزارة الصحة ومكتب رئيس الوزراء والموساد والجيش.



الجهود لشراء أجهزة تنفس اصطناعي أخرى والمعدات الطبية اللازمة تستمر دون هوادة. pic.twitter.com/gGX1QrAija — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 31, 2020

وقامت بعملية الشراء غرفة العمليات الوطنية، وهي الجهة المكلفة بشراء كل ما يخص مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل.

وتتكون اللجنة، حسب أوفير جندلمان، من وزارات الدفاع والصحة وأجهزة الموساد ومكتب رئيس وزراء إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد -19" إلى 4347 حالة، مؤكدة تسجيل 100 إصابة جديد خلال الـ24 الساعة الماضية.