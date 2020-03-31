ملوثة بالفيروس نفسه... أجهزة كشف عن فيروس كورونا تباع حول العالم

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الطبية التي استلمتها الحكومة لفحص المصابين بفيروس كورونا المستجد، ملوثة بالفيروس نفسه المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشارت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية إلى أنه تم اكتشاف أن مكونات الأجهزة التي تم طلبها من شركة طبية في لوكسمبورغ ملوثة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وبحسب التقرير الذي نشرته "سكاي نيوز" فإن شركة "يورو فينز" اللوكسمبورغية المصنعة للأجهزة، حذرت المختبرات في بريطانيا من أن بعض من أجزاء الأجهزة قد تلوثت.

وأعلنت لندن على لسان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الاسبوع الماضي، عن طلبها 3.5 مليون جهاز اختبار، من شركات عدة.

واعتبرت "يورو فينز" أن المشكلة يمكن أن تحل من خلال علميات التنظيف المناسبة، لكنها ستؤدي إلى تأخر عمليات الفحص.

ولم يشر التقرير إذا ما كانت الحكومة البريطانية ستحتفظ بشحنة الأجهزة الملوثة بفيروس كورونا، أم ستعيدها إلى الشركة المصنعة.

© Sputnik / ضحايا الجيش الأبيض في معركة كورونا

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.