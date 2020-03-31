فرنسا: 499 وفاة وأكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 499 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3523 حالة.

قال مدير عام الصحة جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي: "سجلنا اليوم 52128 حالة إصابة بفيروس كورونا، وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس ليصل إلى 3523 حالة وفاة تم إحصائها في المستشفيات".

وأضاف سالومون "حوالي 22757 مصابا يخضعون حاليا للعلاج في المستشفى بينهم 5565 حالتهم خطرة، وحوالي 9444 مصابا عادوا إلى منازلهم بعد تعافيهم في المستشفى".

وشدد سالومون مرة أخرى على أن الأرقام التي يجب مراقبتها عن كثب لفهم تطور الوضع هي الأرقام المتعلقة بأعداد المصابين الذين تعد حالتهم خطرة. وفي هذا الصدد قال إن عدد المصابين الذين تعدّ حالتهم خطرة زاد بنحو 458 حالة إضافية في أقل من 24 ساعة .

وكانت وزارة الصحة الفرنسية، قد أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 418 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 4376 حالة إصابة جديدة في البلاد.