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17:38 GMT29 مارس/ آذار 2020
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    رغم شفاء زوجته رئيس وزراء كندا سيظل معزولا في المنزل

    © REUTERS / CANDACE ELLIOTT
    العالم
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    آخر  مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (217)
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    أعلن رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، مساء اليوم الأحد 29 مارس/آذار، أنه سيظل يعزل نفسه في المنزل.

    وأوضح ترودو أنه سيواصل عزل نفسه في المنزل، على الرغم من أن زوجته تعافت من مرض "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

    السيدة الأولى صوفي غريغوار، زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، 2015
    © AFP 2020 / Chris Wattie
    شفاء زوجة رئيس وزراء كندا من فيروس كورونا
    وتابع ترودو: "في الحقيقة ينبغي أن اتعامل بحذر، فقد كنت في نفس المنزل مع شخص كان يحمل قبل أيام قليلة مرض كوفيد 19، وبالتالي سيستمر العزل التنازلي لأنني كان من الممكن أن أصاب بالفيروس نظريا حتى قبل أيام قليلة فقط".

    واستمر بقوله "لذلك ينبغي أن أظل في عزلة".

    واقترح ترودو أن يستمر ذلك لفترة أقل بقليل من 14 يومًا إضافية لأنها توقفت عن إظهار الأعراض قبل بضعة أيام.

    وقال رئيس وزراء كندا "بالطبع هذا أمر نطلب من الجميع القيام به. سأستمر في العمل كل يوم من المنزل".

    وقال ترودو إن زوجته أخذت أطفالها الثلاثة إلى المقر الصيفي لرئيس الوزراء في بحيرة هارينجتون في كيبيك.

    تلقت صوفي جريجوار ترودو تصريحًا من طبيبها وأوتاوا للصحة العامة يوم السبت.

    أعلن مكتب ترودو في 12 مارس/آذار أنه أثبت إصابة زوجة رئيس الوزراء بفيروس كورونا، بعد أن مرضت لدى عودتها من رحلة إلى لندن.

    كان رئيس الوزراء وعائلته في عزلة ذاتية في المنزل منذ ذلك الحين. هو وأطفاله لم تظهر عليهم أعراض.

    حتى يوم الأحد، أكدت كندا الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا وصلت إلى 5،866 حالة إصابة و 63 حالة وفاة.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

    الموضوع:
    آخر  مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (217)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الحكومة الكندية, جاستن ترودو, كندا
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