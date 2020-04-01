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    انتشار فيروس كورونا - ميلانو، إيطاليا مارس 2020

    لا يفوتك… زوكربيرغ ينشر فيديو "العالم في وقت كورونا"

    © REUTERS / Flavio Lo Scalzo
    العالم
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (139)
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    نشر مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو، قال إنه يجب على كل شخص أن يشاهده، في إطار جهود العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

    وكتب زوكربيرغ، على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "نحن نصنع أفلاما قصيرة عن حالة العالم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد - 19)"، مضيفا: "لا يجب أن تفوتك فرصة الحصول على شرف المشاركة في والمؤازرة والمثابرة للعديد من الشعوب، التي أصبحت على قلب رجل واحد في هذه الأوقات، التي يواجه فيها العالم أزمة كورونا".

    وتابع: "نوجه الشكر لكل شخص قام بما يمكنه فعله من واجب المشاركة في دعم الآخرين"، مشيرا إلى الصفحة الخاصة بدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وأنه يمكن لكل شخص يحتاج إلى مساعدة أو يمكنه تقديمها، أن يزور هذه الصفحة.

    ويظهر الفيديو لقطات من أماكن متفرقة حول العالم، تحولت إلى مدن أشباح بعدما تسبب انتشار الفيروس في هجر الناس للشوارع والأماكن العامة تجنبا للإصابة ولدعم الجهود الدولية وجهود منظمة الصحة العالمية لمواجهة المرض.

    ويشمل الفيديو لقطات ترصد حال بعض المرضى بعدما أصابهم فيروس كورونا المستجد، ويرصد أماكن كانت مركزا للمرح والسعادة، وقد تحولت إلى أماكن موحشة لا يوجد بها أي إنسان.

    مدينة ووهان، انتشار فيروس كورونا، الصين 25 يناير 2020
    © REUTERS / Instagram / Emilia
    مدينة ووهان، انتشار فيروس "كورونا"، الصين 25 يناير 2020

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي 860 ألف مصاب، بينهم أكثر من 42 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 178 ألف شخص.

    وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 188 ألف مصاب وأكثر من 4000 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 105ألف إصابة، وأكثر من 12 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأربعاء.

    وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 95 ألفا، قبل الصين التي أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا، ثم ألمانيا بأكثر من 71 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة السادسة بأكثر من 52 ألف، وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 44 ألف حالة إصابة، ثم بريطانيا بأكثر من 25 ألف، وسويسرا بأكثر من 16 ألفا، ثم تركيا بأكثر من 13 ألفا، ثم بلجيكا بأكثر من 12 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 12 ألف إصابة، تليها النمسا بأكثر من 10 آلاف إصابة، ثم كوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.

    © Sputnik . Mohamed Hassn
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (139)

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    الكلمات الدلالية:
    منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, مارك زوكربيرغ
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