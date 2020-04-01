ارتفاع عدد وفيات "كورونا" في إسرائيل إلى 23

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى جراء فيروس كورونا، إلى 23 حالة.

أفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الأربعاء، بأنه خلال ساعة واحدة فقط، لقي إسرائيليان حتفهما بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الحالة الأولى لامرأة تبلغ من العمر 69 عاما، وكانت تتلقى العلاج في مستشفى شعاري تسيديك في القدس، بعدما عانت من أمراض مختلفة.

أما الحالة الثانية كانت لرجل يبلغ من العمر 74 عاما، وكان يعاني من صعوبات خطيرة في التنفس جراء إصابته بالفيروس.

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 5531 حالة، حتى مساء اليوم، الأربعاء.

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشديد الإجراءات التي تتبعها إسرائيل، ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

בן 74 נפטר בבית החולים וולפסון, מניין המתים מקורונה עלה ל-23 https://t.co/rCQVFk4c4o pic.twitter.com/Hen0OF5sJW — MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) April 1, 2020

وكتب نتنياهو على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أوعزت لوزارة الدفاع بتحويل جميع القادمين إلى إسرائيل من الخارج إلى الحجر الصحي في فنادق (أو في منشآت أخرى ستحول لهذا الغرض) وذلك تحت إشراف طبي"، مضيفا: "يتم تنفيذ هذا القرار فورا".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تدوينة سابقة، أمس الثلاثاء، إنه كلف هيئة الأمن القومي وزارة الدفاع بتنفيذ خطة "الحرس الذهبي" لحماية كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا على الفور، مشيرا إلى أن الخطة سيتم تنفيذها بمساعدة الجيش وقيادة الجبهة الداخلية والسلطات المحلية، وأن وزارة المالية خصصت ميزانية لهذه الخطة".

أوعزت لوزارة الدفاع بتحويل جميع القادمين إلى إسرائيل من الخارج إلى الحجر الصحي في فنادق (أو في منشآت أخرى ستحول لهذا الغرض) وذلك تحت إشراف طبي حيث يتم تنفيذ هذا القرار فورا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 1, 2020

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 188 ألف مصاب وأكثر من 4000 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 105ألف إصابة، وأكثر من 12 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأربعاء.