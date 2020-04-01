بعد إعلان خطة "الحرس الذهبي"... وضع كل القادمين إلى إسرائيل في "الحجر الصحي"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشديد الإجراءات التي تتبعها إسرائيل، ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب نتنياهو على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أوعزت لوزارة الدفاع بتحويل جميع القادمين إلى إسرائيل من الخارج إلى الحجر الصحي في فنادق (أو في منشآت أخرى ستحول لهذا الغرض) وذلك تحت إشراف طبي"، مضيفا: "يتم تنفيذ هذا القرار فورا".

أوعزت لوزارة الدفاع بتحويل جميع القادمين إلى إسرائيل من الخارج إلى الحجر الصحي في فنادق (أو في منشآت أخرى ستحول لهذا الغرض) وذلك تحت إشراف طبي حيث يتم تنفيذ هذا القرار فورا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 1, 2020

وتابع: "كما قررت بأنه وفقا لعدد أجهزة الفحص التي توفرها وزارة الدفاع طبقا لإرشادات وزارة الصحة، سيتم النظر في إجراء الفحوصات أيضا لجميع المواطنين الإسرائيليين العائدين من الخارج".

واستطرد: "وعليه أوعز رئيس الوزراء لوزارة المالية بتخصيص ميزانية فورية لهذا الغرض".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تدوينة سابقة، أمس الثلاثاء، إنه كلف هيئة الأمن القومي وزارة الدفاع بتنفيذ خطة "الحرس الذهبي" لحماية كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا على الفور، مشيرا إلى أن الخطة سيتم تنفيذها بمساعدة الجيش وقيادة الجبهة الداخلية والسلطات المحلية، وأن وزارة المالية خصصت ميزانية لهذه الخطة".

كما قررت بأنه وفقا لعدد أجهزة الفحص التي توفرها وزارة الدفاع طبقا لإرشادات وزارة الصحة سيتم النظر في إجراء الفحوصات أيضا لجميع المواطنين الإسرائيليين العائدين من الخارج. وعليه أوعز رئيس الوزراء لوزارة المالية بتخصيص ميزانية فورية لهذا الغرض. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 1, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 5358 حالة، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن منهم 94 حالة خطيرة، وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن عدد مرضى كورونا في الجيش الإسرائيلي وصل إلى 84 جنديا، وجميعهم في حالة عادية، وقد تعافى جنديان منهم حتى الآن، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 20 وفاة.

وفقا لإيعازي كلفت هيئة الأمن القومي وزارة الدفاع بتنفيذ خطة "الحرس الذهبي" لحماية كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا على الفور.



ستنفذ الخطة بمساعدة الجيش وقيادة الجبهة الداخلية والسلطات المحلية.



وزارة المالية خصصت ميزانية لهذه الخطة فعليه يتم إطلاقها حالا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 31, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 860 ألف مصاب، بينهم أكثر من 42 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 178 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 188 ألف مصاب وأكثر من 4000 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 105ألف إصابة، وأكثر من 12 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأربعاء.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 95 ألفا، قبل الصين التي أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا، ثم ألمانيا بأكثر من 71 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة السادسة بأكثر من 52 ألف، وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 44 ألف حالة إصابة، ثم بريطانيا بأكثر من 25 ألف، وسويسرا بأكثر من 16 ألفا، ثم تركيا بأكثر من 13 ألفا، ثم بلجيكا بأكثر من 12 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 12 ألف إصابة، تليها النمسا بأكثر من 10 آلاف إصابة، ثم كوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.