قرار جديد في تايلاند لمواجهة تفشي جائحة كورونا

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الخميس، أنها ستفرض حظر تجول شاملا بين العاشرة مساء والرابعة صباحا اعتبارا من غد الجمعة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر البيان الذي اطلع عليه الصحفيون أن "الحظر يستثني نقل الإمدادات الطبية ونقل المصابين إلى أماكن الحجر الصحي ونقل المرضى وتنقلات العاملين في القطاع الطبي".

ونقلت "رويترز" عن نائبة المتحدث باسم الحكومة راتشادا تاناديرك، قولها إنه "سيصدر رئيس الوزراء القرار عبر التلفزيون الرسمي في حوالي السادسة مساء".

يشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تايلاند قد بلغ 1875 حالة وعدد الوفيات وصل إلى 15 شخصا.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 940 ألف إصابة، ونحو 47 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 196 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد-19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 110 ألفًا في إيطاليا و215 ألفا في الولايات المتحدة و104 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 203 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.