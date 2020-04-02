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10:33 GMT02 أبريل/ نيسان 2020
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    قطط من فصيلة بريطانية

    أول مدينة صينية تمنع أكل القطط والكلاب بسبب فيروس كورونا

    © Sputnik . Natalia Seliverstova
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    منعت السلطات في مدينة شنتشن الصينية على المواطنين أكل لحوم القطط والكلاب على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

    وقررت السلطات منع تناول لحوم القطط والكلاب بعد التقارير التي تحدثت عن ارتباط تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19" بتناول لحوم الحيوانات البرية.

    وقامت السلطات الصينية بحظر تجارة الحيوانات بعد تفشي الفيروس، لكن مدينة شنتشن أخذت خطوة أبعد من ذلك، حيث وسعت الحظر ليشمل منع تناول لحوم الكلاب والقطط، وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من 1 مايو/أيار المقبل.

    وقالت حكومة مدينة شنتشن: "الكلاب والقطط كحيوانات أليفة أقامت علاقة أوثق بكثير مع البشر من جميع الحيوانات الأخرى، وحظر استهلاك الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة الأخرى ممارسة شائعة في الدول المتقدمة وفي هونغ كونغ وتايوان". وأضافت: "هذا الحظر يستجيب أيضا لروح الحضارة الإنسانية".

    ووفقا لجمعية الرفق بالحيوان "HSI"، يقتل نحو 30 مليون كلب سنويًا في جميع أنحاء آسيا من أجل تناول لحومها.   

    ومع ذلك وبحسب "بي بي سي"، فإن تناول لحوم الكلاب والقطط في الصين ليس شائعا، فغالبية الصينيين لا يفعلون ذلك، ويؤكدون عدم رغبتهم تناول لحومها، لكن الكثير من العائلات تربيها في المنازل كحيوان أليف.

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    الكلمات الدلالية:
    قطط, كلاب, فيروس كورونا, الصين
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