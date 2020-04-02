فرنسا تسجل 471 وفاة وأكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل 471 وفاة جديدة و2116 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الأخيرة.

قال مدير عام الصحة، جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي عقد اليوم "تم تسجيل 471 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 4503 حالة وفاة تم إحصاؤها في مستشفيات البلاد".

وأضاف سالومون قائلا: "سجلنا اليوم 2116 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 59105"، بحسب "رويترز".

وكان وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانر، قد أعلن أمس الأربعاء، أنه تماشيا مع القيود على الحركة عبر فرنسا لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا المستجد، فرض ضباط إنفاذ القانون ما يقرب من 360 ألف غرامة.

يذكر أن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في فرنسا قد دخل مرحلته الثالثة. وقد فرضت فرنسا، اعتبارا من يوم 17 آذار/ مارس، قيودًا صارمة على حركة الأشخاص، التي تم تمديدها بعد ذلك حتى يوم 15 نيسان/ أبريل. وقامت الدولة بإغلاق المقاهي والمطاعم ودور السينما والمتاجر غير الغذائية. وستظل الصيدليات ومحلات البقالة والبنوك ومحطات الوقود وأكشاك التبغ مفتوحة.