الفلبين تسجل أعلى معدل وفيات لها في يوم واحد بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الفلبين، اليوم الجمعة، عن 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو أعلى عدد تسجله في يوم واحد.

وقالت وزارة الصحة في نشرة إن أحدث الأرقام رفعت إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 136، بينما تم الإبلاغ عن 385 إصابة جديدة ليصل المجموع إلى 3018 حالة، بحسب رويترز.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، أمس الخميس، أن كبيرة الدبلوماسيين الفلبينيين، سفيرة الفلبين لدى لبنان، برنارديتا كاتالا، توفيت فجر اليوم في بيروت عن عمر يناهز 62 عاما.

وأصدرت وزارة الخارجية الفلبينية بيانا قالت فيه: "بحزن عميق، تعلن وزارة الخارجية عن وفاة السفيرة لدى لبنان برنارديتا كاتالا، في 2 أبريل/ نيسان 2020، بسبب المضاعفات الناشئة عن فيروس كورونا المستجد وقد عملت كاتالا في السلك الدبلوماسي لمدة 27 عامًا كدبلوماسي محترف"، مضيفةً: "كانت خدمة البلاد السمة المميزة لمسيرة السفيرة كاتالا في الخدمة الخارجية المتميزة".

وعملت كاتالا في مناصب رئيسية في كوالالمبور وجاكرتا، وقالت وزارة الخارجية، إنها عملت أيضًا كمديرة جوازات "حيث قدمت خدمة الخط الأمامي لملايين الفلبينيين".