روحاني يأمر بإجراءات جديدة تخص مكافحة كورونا

أمر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، باتخاذ إجراءات تتعلق بمكافحة فيروس كورونا، كتقييم مدى فاعلية ونجاح مشروع "التباعد الاجتماعي" ودعم أصحاب الاعمال المتضررة جراء استشراء وباء كورونا.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية أن الرئيس روحاني أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع وزير الصحة، سعيد نمكي، ووزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، حيث أوعز بإجراء دراسة لتقييم مدى تأثير ونجاح ونمط إجراء مشروع "التباعد الاجتماعي" من أجل اتخاذ قرارات صائبة فيما يخص بإدارة ازمة كورونا في إجتماع الجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

كما اطلع روحاني ، عبر اتصال هاتفي مع عبدالناصر همتي رئيس البنك المركزي الإيراني، على برامج ومخططات هذا البنك لمنح 75 الف مليار تومان من السيولة المصرفية للأعمال المتضررة جراء استشراء كورونا، كما أكد على ضرورة تقديم الدعم والمساعدة بأسرع وقت ممكن للقطاعات والأعمال والوحدات الإنتاجية المتضررة.

وأصدر روحاني، عبر مهاتفته لباقي أعضاء مجلس الوزراء، إيعازات حول مختلف الشؤون والقضايا في البلاد على ضوء أزمة كورونا، من أجل إدارة واحتواء هذه الأزمة.