ارتفاع وفيات كورونا في سويسرا إلى 540 والإصابات تتجاوز 20 ألفا

قالت وكالة الصحة العامة في سويسرا، اليوم السبت، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى 540 ارتفاعا من 484 أمس الجمعة.

وأضافت أن عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالعدوى ارتفع أيضا إلى 20278 من 19303 أمس.

ومن المتوقع أن تنشر الحكومة السويسرية تحديثا للموقف الساعة 1300 بتوقيت جرينتش، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، أكثر من مليون و100 ألف إصابة، في حين وصلت الوفيات إلى أكثر من 60 ألف.