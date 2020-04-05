ارتفاع وفيات "كورونا" في إسرائيل إلى 48 حالة

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم الأحد، بأن امرأة إسرائيلية تبلغ من العمر 98 عاما لقيت حتفها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في مستشفى شعاري تصيدق بمدينة القدس المحتلة.

עלה ל-48 מספר המתים מקורונה בישראל: אישה בת 98 נפטרה בשערי צדק בירושלים, לאחר שסבלה ממחלות רקע מורכבות @inbartvizer — החדשות - N12 (@N12News) April 5, 2020

وفي الوقت الذي وصل 8018 حالة إصابة بالفيروس في إسرائيل، فإن منهم 127 في حالة صعبة جدا، و173 في حالة متوسطة، والباقون في حالة عادية.

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد ذكرت، صباح اليوم الأحد، بأن الجنرال نداف بادان، قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، قد تم نقله إلى الحجر الصحي داخل مكتبه.

وذكرت الصحيفة أن الجنرال بادان دخل الحجر الصحي، اليوم الأحد، بعد اختلاطه غير المباشر بمستوطن تبيّن أنه مصاب بفيروس كورونا، كان يتواجد في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي بالضفة حين كان بادان في المكان نفسه.

وأوردت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية سيدخل العزل في مكتبه، ومن هناك يواصل متابعة أعماله، مشيرة إلى أن الجنرال بادان لا يشعر بأي أعراض للمرض وهو بحالة جيدة.

מניין מקרי המוות מקורונה בישראל עלה ל-48: בת 98 מתה בירושלים • @Yossi_eli עם כל הפרטים >> https://t.co/2w4EBMaclJ



(צילום: משרד הבריאות) pic.twitter.com/fWRHst6515 — חדשות 13 (@newsisrael13) April 5, 2020

وفي السياق نفسه، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 8018.

وذكر آخر تحديث للوضع من إسرائيل، في وقت متأخر يوم السبت، أنه كان هناك 7851 حالة إصابة، بما في ذلك 423 إصابة جديدة و43 حالة وفاة في البلاد.

حتى الثامنة صباح اليوم الأحد، كانت حصيلة الإصابات في إسرائيل 8018 حالة و46 حالة وفاة وشفاء 477 حالة، وفقا لوزارة الصحة. وزادت حالة وفاة ظهر اليوم الأحد.

ويتواجد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في حجر صحي، بعدما خالط وزير الصحة يعقوب ليتسمان، الذي أصيب بالفيروس. وأظهر فحص أجري لنتنياهو يوم أول أمس أنه لم يُصب بالفيروس.

ودخل الحجر الصحي العديد من المسؤولين في وزارة الصحة، وبينهم مديرها العام ورئيسة دائرة الصحة العامة. ويتواجد في حجر صحي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس الموساد يوسي كوهين، من دون أن تثبت إصابتهما بالفيروس حتى الآن.