11 طائرة تبدأ نقل مهمات طبية ضخمة من الصين لإسرائيل

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير غندلمان، إن إسرائيل ستحصل على إمدادات طبية ضخمة من الصين، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب غندلمان، على "تويتر"، اليوم الأحد: "بعملية خاصة ومشتركة لوزارة الدفاع ووزارة الخارجية، وشركة الطيران الإسرائيلية "إل - عال" ولشركة "كيل"، ستجلب 11 طائرة من الصين إلى إسرائيل الملايين من الكمامات والبذات الواقية وأجهزة التنفس الاصطناعي الضرورية لمكافحة جائحة كورونا ". ولفت المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "أول طائرة ستصل إلى البلاد صباح غد الاثنين".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تسجيل 240 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 8258، بحسب القناة العبرية الـ"12"، مشيرة إلى أنه من بين الـ 8258 حالة المصابين بكورونا المستجد، حوالي 127 حالة صعبة جدا، و173 في حالة متوسطة، والباقون في حالة عادية.

ودخل رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في حجر صحي، بعدما خالط وزير الصحة يعقوب ليتسمان، الذي أصيب بالفيروس. وأظهر فحص أجري لنتنياهو، الجمعة الماضي، أنه لم يصب بالفيروس.

بعملية خاصة ومشتركة لوزارة الدفاع ولوزارة الخارجية ولشركة الطيران الإسرائيلية إل-عال ولشركة "كيل", ستجلب 11 طائرة من الصين إلى إسرائيل الملايين من الكمامات والبدلات الواقية وأجهزة التنفس الاصطناعي الضرورية لمكافحة جائحة #كورونا. أول طائرة ستصل إلى البلاد صباح غد! pic.twitter.com/oIeBfbqYAE — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) April 5, 2020

ودخل الحجر الصحي العديد من المسؤولين في وزارة الصحة، وبينهم مديرها العام ورئيسة دائرة الصحة العامة. ويتواجد في الحجر الصحي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس الموساد يوسي كوهين، من دون أن تثبت إصابتهم بالفيروس حتى الآن.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و225 ألف مصاب، بينهم أكثر من 66 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 253 ألف شخص.

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(צילום: דינה פרנקל- סורוקה) pic.twitter.com/4DLKgezjpH — ערוץ 20 (@arutz20) April 5, 2020

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 311 ألف مصاب ونحو 8500 حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 130 ألف مصاب وأكثر من 12 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 124 ألف إصابة، وأكثر من 15 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.

وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 4 بأكثر من 97 ألف حالة إصابة، وأكثر من 1400 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 89 ألف مصاب، وأكثر من 7500 حالة وفاة.

وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 58 ألف إصابة، وأكثر من 3600 حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 47 ألف إصابة، ونحو 5 آلاف حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 23 ألف إصابة وأكثر من 500 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 21 ألف إصابة ونحو 700 حالة وفاة، ثم بلجيكا بنحو 20 ألف إصابة ونحو 1500 حالة وفاة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 17800 إصابة، وأكثر من 1700 حالة وفاة، تليها كندا بـ 14 ألف إصابة وأكثر من 200 حالة وفاة، ثم النمسا بنحو 12 ألف إصابة، ثم البرتغال بأكثر من 11 ألف إصابة، تليها البرازيل وكوريا الجنوبية بأكثر من 10 آلاف إصابة في كل منهما، وإسرائيل التي يوجد بها أكثر من 8 آلاف مصاب.