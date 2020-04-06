بعد أخبار إجراء تجارب لقاحات كورونا في أفريقيا.. تدمير مركز اختبار في ساحل العاج... فيديو

دمر سكان مدينة أبيدجان في دولة ساحل العاج غربي أفريقيا، مركز اختبار لفيروسات كورونا المستجدة بسبب المخاوف المتزايدة من أنها قد تسبب انتشار الفيروس في البلاد.

وبحسب "بي بي سي"، قام السكان في أبيدجان بهدم منشأة مخصصة لإجراء اختبارات على فيروس كورونا المستجد، والتي ما تزال قيد البناء، مع هتافات قالوا فيها "نحن لا نريده".

In the suburbs of Ivory Coast Abidjan residents destroy a makeshift health center for Covid-19 patients pic.twitter.com/OOsDPMVrXM — Nicolas Haque (@nicolashaque) April 5, 2020

وقال مصدر مسؤول من وزارة الصحة في البلاد، إن الموقع لم يكون مخصصا لعلاج مرضى فيروس كورونا، ولكن لإجراء الاختبارات فقط.

وبحسب البيانات الرسمية في جنوب أفريقيا، فإن أعداد الإصابات ما تزال منخفضة، حيث تم تسجيل إصابة 260 شخصا و3 وفيات بفيروس كورونا المستجد.

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ووضعت الحكومة مقاطعة أبيدجان تحت الحجر الصحي، وفرضت حظر تجول على كامل البلاد، وتم إغلاق المدارس والكنائس وجميع المتاجر غير الضرورية.

وكان المواطنون في أكثر من دولة أفريقية احتجوا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تداول أخبار غير دقيقة في وسائل الإعلام المحلية، عن نية بيل غيتس إجراء تجارب اختبار لقاحات فيروس كورونا في بلادهم.