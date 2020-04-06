القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تخضع لشم رائحة الخل لفحص الإصابة بكورونا

موسكو - سبوتنيك. وأفادت صحيفة "ستارت إند ستريبس"، نقلا عن القاعدة الأمريكية في دايغو: "ابتداء من يوم الجمعة، يُطلب من الأشخاص الذين يحاولون دخول المرافق الأمريكية في المدينة بشكل انتقائي شم رائحة خل التفاح كجزء من فحص صحي تم إدخاله بعد تفشي الوباء في 20 شباط/فبراير".

وأضافت أن أولئك الذين لا يمكن اختبارهم يخضعون لاختبارات إضافية. وعرض قائد القاعدة إدوارد بالانكو خلال كلمة ألقاها أمام الجمهور على شبكات التواصل الاجتماعية، علبة مع إسفنجة غارقة في الخل. وقال إن طريقة مماثلة تستخدم في المستشفيات الكورية.

وبدأت هذه الطريقة تستخدم في الحامية في مدينة دايغو، حيث أن انعدام حاسة الشم، وفقا لبعض الدراسات، قد يكون أحد أعراض فيروس كورونا المستجد. وفي المستقبل، يمكن توسيع نطاق هذه الممارسة لتشمل قواعد أخرى.

يذكر أنه وحتى الآن، تم تسجيل 18 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين أفراد القوات المسلحة الأمريكية في كوريا الجنوبية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏