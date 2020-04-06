منظمة الصحة العالمية: الكمامات وحدها لا تكفي أمام فيروس كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، من الاكتفاء باستخدام الكمامات فقط للوقاية من وباء "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي: "على الدول أن تنظر في مسألة استخدام الأقنعة في المجتمعات التي يصعب فيها غسل اليدين والتباعد الجسدي بسبب نقص المياه أو الاكتظاظ".

وأضاف "الكمامات يجب أن تستخدم في إطار حزمة إجراءات وقائية أخرى. الكمامات وحدها لا يمكنها وقف تفشي الفيروس".

وشدد تيدروس على أن الاستخدام الواسع للكمامات الطبية قد يفاقم النقص في معدات الوقاية الخاصة بالعاملين في قطاع الصحة.

وندد تيدروس بالمقترحات التي وصفها بالـ"العنصرية" لبعض الباحثين بشأن استخدام أفريقيا حقل اختبار للقاح محتمل ضد الفيروس.

وقال المدير العام للمنظمة والذي شغل في الماضي منصب وزير الخارجية الإثيوبي من قبل: "أفريقيا لا يمكن أن تكون ولن تكون حقل اختبار لأي لقاح. سماع هذا النوع من التصريحات من علماء في القرن الـ21 أمرا مخزيا ومريعا. نطمئنكم بأن ذلك لن يحدث".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و288 ألف مصاب، بينهم أكثر من 70 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 272 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.