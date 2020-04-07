"الوليد للإنسانية" توجه رسالة إلى "أطقم التمريض" في يوم الصحة العالمي

وجهت مؤسسة الوليد للإنسانية رسالة إلى أطقم التمريض في جميع أنحاء العالم، بمناسبة اليوم العالمي للصحة، الذي يوافق السابع من أبريل/ نيسان، من كل عام.

وكتبت على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "شكرا لمن كانوا ذراعا للإنسانية في الشدة والرخاء وجناحا لسلامتها، شكرا للممرضات والممرضين والقابلات في جميع أنحاء العالم".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شعار الاحتفال بيوم الصحة العالمي هذا العام، هو دعم كادر التمريض والقبالة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تذكير القيادات العالمية بالدور الحاسم، الذي يضطلع به هذا الكادر في الحفاظ على الصحة في العالم.

شكرًا لمن كانوا ذراعًا للإنسانية في الشدة والرخاء وجناحًا لسلامتها، شكرًا للممرضات والممرضين والقابلات في جميع أنحاء العالم.#أبطال_الصحة#يوم_الصحة_العالمي pic.twitter.com/ObOqP7u2Ym — الوليد للإنسانية (@alwaleed_philan) April 7, 2020

وقالت الصحة العالمية، على موقعها الرسمي: "في السنة الدولية لكادر التمريض والقبالة 2020، سيسلط يوم الصحة العالمي الضوء على الحالة الراهنة للتمريض والقبالة في شتى أنحاء العالم".

وأضافت: "ستصدر المنظمة وشركاؤها سلسلة من التوصيات تهدف إلى تعزيز القوى العاملة في التمريض والقبالة"، مشيرة إلى أن ذلك له أهمية كبرى في تحقيق الغايات الوطنية والعالمية المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة وصحة الأم والوليد في مواجهة الأمراض المعدية.