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08:23 GMT09 أبريل/ نيسان 2020
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    إسرائيل تفرض إغلاقا تاما على مدنها… صور

    © AP Photo / Ariel Schalit
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    فرضت إسرائيل إغلاقا تاما، في عموم البلاد، لمنع احتفال اليهود بعيد الفصح، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

    لافتة انتخابية تظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار الصورة)، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وزعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني أفيغدور ليبرمان (وسط الصورة)، وزعيم حزب الأزرق والأبيض بيني غانتس، وهو يرتدون أقنعة في المدينة الإسرائيلية من رمات جان، بالقرب من تل أبيب 29 مارس 2020
    © AP Photo / Sebastian Scheiner
    ارتفاع عدد الوفيات في إسرائيل جراء فيروس كورونا إلى 73
    قال أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، على "تويتر"، اليوم الخميس: "في إطار تشديد الإجراءات للحد من تفشي كورونا في إسرائيل، تم فرض إغلاق تام خلال عيد الفصح اليهودي مما أدى إلى وقف السير في الطرقات وقفا كاملا".

    ونشر غندلمان صورا للمدن الإسرائيلية وهي خالية وقال: "هكذا تبدو الطرقات الرئيسية في البلاد وهي خالية من المركبات"، مضيفا: "لم نر هذا المشهد من قبل".

    وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، 8 حالات وفاة و146 إصابة جديدة، بحسب القناة العبرية الـ"13"، التي ذكرت أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 9519 إصابة مؤكدة.

    واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون ونصف مصاب، بينهم أكثر من 88 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 330 ألف شخص.

    وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

    وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها نحو نصف مليون مصاب ونحو 15 ألف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 148 ألف مصاب ونحو 15 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 139 ألف إصابة ونحو 18 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الخميس.

    وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 4 بأكثر من 113 ألف إصابة، ونحو 2500 حالة وفاة، تليها فرنسا التي تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 112 ألف إصابة، ونحو 11 ألف حالة وفاة، 

    وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 64 ألف إصابة، ونحول 4 آلاف حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 60  ألف إصابة، وأكثر من 7 آلاف حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 38 ألف إصابة ونحول ألف حالة وفاة، 

    وتجاوز عدد المصابين في كل من بلجيكا سويسرا ومملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) 20 ألف إصابة، في كل منها، بينما أصبح عدد المصابين يتجاوز 10 آلاف إصابة في كل من كندا والبرازيل والبرتغال والنمسا وكوريا الجنوبية.

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    الكلمات الدلالية:
    عيد الفصح, فيروس كورونا, إسرائيل
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