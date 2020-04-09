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10:23 GMT09 أبريل/ نيسان 2020
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    7 معلومات عن عقار "أفيجان" الواعد في مكافحة فيروس كورونا

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    بدأت اليابان في الترويج لعقار "أفيجان" والذي أنتجته شركة "فوجي فيلم"، كأحد العلاجات لمرض "كوفيد 19" المسبب له فيروس كورونا المستجد.

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر من الصين، وتحول إلى وباء عالمي، مليون ونصف مليون مصاب، بينهم أكثر من 88 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 330 ألف شخص.

    ويعرض التقرير التالي 7 معلومات عن العقار الجديد، الذي يمنح بعض الأمل في القضاء على فيروس كورونا.

    عقار "أفيجان" في الأساس، مصنوع لعلاج الأنفلونزا، ويعتقد الباحثون أنه ربما قد يكون له نفس التأثير على الفيروسات الأخرى ومنها كورونا المستجد.

    حقق العقار نجاحا في أول جولتين من الاختبارات السريرية، ما دفع الشركة المصنعة لزيادة الإنتاج، تحسبا لأن يكون أول علاج مثبت للعدوى.

    تعمل الأدوية المضادة للفيروسات على منع تكاثر الفيروسات داخل الجسم، ويعمل "أفيجان" عن طريق ما يسمى بالتداخل على تثبيط إنزيم يسمى RNA polymerase والذي يعمل كمحفز للنسخ الفيروسي.

    قام الباحثون بتجربة العقار ضد فيروس الإيبولا، وأظهر فعالية على الفئران لكنه لا يزال غير مثبت، كما أظهرت دراسات أجريت على البشر أن مرضى إيبولا الذين عولجوا بأفيجان أصبحوا أفضل حالا من غيرهم.

    التجارب السريرية كانت تهدف للتأكد من سلامة العلاج وأن آثاره الجانبية غير مضرة، وعقب نجاحها أعلنت الشركة المصنعة عن دخول العقار للمراحل الأخيرة من التجارب البشرية.

    تم استخدام "أفيجان" في مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا الأولى، وقال أطباء إنه نجح في تخفيف أعراض الإصابة.

    أعلنت اليابان، اليوم الخميس، أنها تعتزم توفير "أفيجان" بالمجان إلى 20 دولة، كما أن 30 دولة أخرى أبدت اهتماما بالحصول على العقار.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, اليابان
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