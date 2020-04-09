وزير الطاقة الأمريكي: "أوبك+" يمكنها خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل

قال وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أن "أوبك+" وغيرها من الدول يمكنها خفض إنتاج النفط "بسهولة" بمقدار 10 ملايين برميل.

وأضاف برويليت لشبكة "CNBC": "نحن متفائلون بأن السعوديين والروس سوف يتوصلون إلى اتفاق لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية".

وتابع برويليت: "اتفاقية "أوبك+" تضم اليوم نحو 22-23 دولة، يمكنهم بسهولة تخفيض عمليات الإنتاج أكثر من 10 ملايين برميل، خصوصا إذا تم تضمين دول صناعية أخرى مثل كندا والبرازيل".

وسجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعا في وقت يتطلع فيه المستثمرون، إلى نتائج اجتماع "أوبك+"، المزمع انعقاده اليوم.

وانهارت أسعار النفط، في الأسابيع الأخيرة، جراء انتشار فيروس "كورونا"، وفي ظل الخلاف بين السعودية وروسيا، بعد انهيار التحالف النفطي بين المنظمة وروسيا.

ومن المقرر أن يعقد وزراء النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمتحالفين معها بقيادة روسيا اجتماعا مشتركا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الخميس، للتوصل لاتفاق جديد لخفض الإنتاج يهدف إلى إعادة الاستقرار والتوازن للسوق النفطية بعد انتشار وباء كورونا المستجد.

على جانب آخر، أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء المنصرم، عقد اجتماع افتراضي لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين الكبرى، الجمعة المقبل، بهدف "تعزيز الحوار والتعاون العالمي لضمان استقرار أسواق الطاقة وتمكين اقتصاد عالمي أقوى".