البنتاغون: نحتاج إلى التخطيط لمواجهة احتمال حدوث إصابات أكثر بفيروس كورونا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها بحاجة إلى التخطيط لمواجهة إمكانية إصابات أكثر بالعدوى الرئوية لمرض "كوفيد-19" الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وحسب "رويترز"، قال جنرال كبير، اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي يحتاج إلى التخطيط لاحتمال حدوث المزيد من الإصابات بالفيروس التاجي على مستوى حاملة الطائرات "تيودور روزفلت".

وقال جنرال القوات الجوية جون هيتين، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، في تقرير للبنتاغون:"أعتقد أنها ليست فكرة جيدة أن نعتقد أن (ثيودور روزفلت) هي حالة فريدة من نوعها... أعتقد أن ذلك لن يحدث مرة أخرى أبدًا، ليست طريقة جيدة للتخطيط".

وبلغ عدد الحالات الإيجابية على متن السفينة الآن 416، وسجل ارتفاعًا من 286 حالة إيجابية، حسب ما أفادت به البحرية يوم الأربعاء.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن إجمالي حالات الإصابة بـCOVID-19 تقف عند 3132 مع إصابة 1898 جنديًا عسكريًا.