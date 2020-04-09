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16:05 GMT09 أبريل/ نيسان 2020
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    رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في معمل تحاليل لإجراء اختبارات بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد

    ماذا تخبرنا الأرقام عن فرص بوريس جونسون في الشفاء التام من الإصابة بكورونا

    © REUTERS / POOL New
    العالم
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (38)
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    يخضع رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون للعلاج في العناية المركزة، بعدما عانى من أعراض فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

    ونشرت شبكة "سكاي نيوز" وصحيفة "التايمز" البريطانيتين تقريرا، قالتا فيه إن عددا من الأرقام، ربما يكشف فرص جونسون في الشفاء التام، بعد وضعه في العناية المركزة.

    رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في معمل تحاليل لإجراء اختبارات بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد
    © REUTERS / POOL New
    الغارديان: نقل جونسون إلى العناية المركزة يشير إلى حدة إصابته بكورونا
    ويشير التقرير إلى الآتي:

    - عدم وضع رئيس وزراء بريطانيا حاليا مرة أخرى على جهاز التنفس الصناعي يعتبر "علامة فارقة".

    - بوريس جونسون، يبلغ من العمر 55 عاما.

    - الغالبية العظمى من مرضى "كوفيد 19" الذين يدخلون وحدة العناية المركزة، 73% منهم يكونوا رجالا، ومعظمهم في منتصف العمر.

    ماذا يعني الدخول بالعناية المركزة؟

    -  متوسط سن من يدخلون العناية المركزة لدى مرضى كورونا المستجد سنهم 66 عاما.

    - يزيد عدد الرجال في العناية المركزة في الخمسينات عن عددهم في السبعينيات.

    - لكن لا يصل عدد من المرضى الأكبر سنا إلى وحدة العناية المركزة لأنهم توافيهم المنية قبل وصولهم المستشفى أصلا.

    - العديد من المرضى الأكبر سنًا لا يصلون إلى العناية المركزة، بعدما وصلتهم الرسالة الحاسمة "ابق في منزلك وحاول ألا تعرض نفسك للخطر".

    - البيانات تشير إلى أن الأشخاص من هذه الفئة العمرية إذا دخلوا العناية المركزة قد يشغلون أسرة في المستشفيات لفترات طويلة.

    - يتلقى معظم كبار السن في بريطانيا العلاج في منازلهم، ويصل عددهم إلى 690 مريضا تقريبا، مات نصفهم تقريبا.

    جونسون والتنفس

    - متحدث باسم جونسون، قال إنه لا يحتاج استخدام أجهزة التنفس الصناعي، بل يأخد "علاجا قياسيا بالأكسجين"، وهذا يعني استخدامه مضخة تنفخ الهواء إلى الرئتين.

    - من لا يحتاج التنفس الصناعي في الـ24 ساعة الأولى من إصابتهم بالمرض ينجون بنسبة 83%.

    - أولئك الذين يتم وضعهم على "التنفس الصناعي" لديهم معدل بقاء أقل بنحو 32%.

    - من بين 690 شخصا تلقوا العلاج في العناية المركزة ببريطانيا، حصل معظمهم على علاج آخر داعم للقلب، فيما تلقى 143 منهم دعما للقلب والأوعية الدموية المتقدم.

    - الفترة التي يمكن أن يظهر فيها من ينجوا من "كورونا" في العناية المركزة تكون 5 أيام على الأرجح، وتتراوح من يومين إلى 8 أيام.

    - من يعانون من أمراض خطيرة أخرى، قد يستغرقون أسابيع أو شهور قبل أن يتعافوا تماما من كورونا.

    ​- أما بالنسبة لجونسون فيمكن أن تكشف الأرقام الآتي:

    * ينتظر جونسون أسبوعان حاسمان.

    * إذا ماتت المزيد من خلايا جونسون سيسطر الفيروس أكثر على رئتيه.

    * مع تفاقم الأعراض السلبية على جونسون، سيؤدي هذا إلى انسداد رئتيه بالسوائل.

    * في حال وقوع ذلك السيناريو، سيكون أمام جونسون 4 أيام قبل إعلان وفاته.

    * إذا تغلب على هذا السيناريو، سيمكنه الخروج من المستشفى بعد 18 يوما على الأقل.

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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (38)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, بوريس جونسون, الحكومة البريطانية, رئيس وزراء بريطانيا, بريطانيا
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