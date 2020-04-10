إسبانيا تسجل أقل حصيلة يومية لقتلى كورونا منذ 17 يوما

قالت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، إن عدد قتلى فيروس كورونا انخفض مرة أخرى، حيث سجلت البلاد 605 حالة وفاة على مدار الـ 24 الساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته "رويترز"، أن إجمالي عدد القتلى ارتفع إلى 15843 يوم الجمعة من 15238 في اليوم السابق.

كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس التاجي إلى 157 ألف، اليوم.

وتكون حصيلة اليوم هي الأقل منذ 17 يوما.