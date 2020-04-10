رومانيا تحظر تصدير الحبوب للحفاظ على مخزونها من الغذاء

نقل موقع "رومانيا إنسايدر" عن رئيس الوزراء الروماني، لودفيك أوربان، قوله، خلال اجتماع حكومي في العاصمة بوخارست أمس الخميس، إن الحكومة طالبت التجار بالحد من تصدير الحبوب.

وبعد عدة ساعات، صرح وزير الداخلية، مارسيل فيلا، بأن الحكومة وافقت على مرسوم عسكري جديد ينص على حظر التصدير للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما تضمن المرسوم أيضا حظر تصدير منتجات الطاقة خلال نفس الفترة التي من المتوقع أن تستمر حتى منتصف مايو/ أيار، على الأقل.

وقال أوربان "لا يمكننا أن نخاطر بنفاد القمح بسبب جشع بعض تجار الحبوب... وإذا ما استدعت الضرورة، فإنني أعتزم حظر هذه الصادرات، بل ومصادرتها".

هذه الخطوة إشارة قوية على أن كبرى الدول المنتجة للمواد الغذائية قد تتخذ خطوات حاسمة لحماية مخزونها، بعد أن بدأ وباء فيروس كورونا المستجد يؤثر على عمليات التصدير والاستيراد في مختلف أنحاء العالم.