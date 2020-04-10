والد جونسون: ابني ما زال في خطر

قال ستانلي جونسون في حديثه للصحفيين، اليوم الجمعة: "يجب عليه أن يأخذ قسطا من الراحة، لقد تم تحويله من غرفة العناية المركزة إلى وحدة التعافي".
وأضاف "لا تستطيع النهوض من هذا الأمر والعوده فورا إلى داونينغ ستريت ثم تولي زمام الأمور دون فترة للتأقلم".
وتابع "لا بد أن يستريح، موجها الشكر للبريطانيين على ما أبدوه من دعم هائل، طالبا منهم تعلم الدرس".
وأتم "لا أعتقد أنه يمكننا القول إنه تجاوز مرحلة الخطر".
Boris Johnson's father tells of relief after PM leaves intensive care https://t.co/2SxPUBL6qb
— The Guardian (@guardian) April 10, 2020
وأفاد المتحدث باسم جونسون، أمس الخميس، بأن رئيس الوزراء غادر وحدة العناية المركزة، حيث سيتم مراقبته عن كثب في المرحلة المبكرة من التعافي، مشيرا إلى أنه في حالة جيدة.
وكان المتحدث قد صرح في وقت سابق، بأن "جونسون لا يزال يتمتع بحالة معنوية جيدة".
وأوضح أن "رئيس الوزراء يتنفس دون أية مساعدة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين، مؤكدا أنه لم يحتاج إلى أجهزة التنفس الصناعي".
وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد نقل إلى قسم العناية المشددة في المستشفى بعد أن ساءت أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أكدت مصادر مقربة أن حالته الصحية لم تتحسن.
وكانت الحكومة قد أعلنت نقله إلى المستشفى، الأحد الماضي، بعد 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا، بناء على توصية الطبيب المعالج كإجراء وقائي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)