والد جونسون: ابني ما زال في خطر

كشف ستانلي جونسون، والد رئيس الوزراء البريطاني، إن ابنه لا يزال في مرحلة الخطر وشكر البريطانيين على الدعم وطلب منهم تعلم الدرس.

قال ستانلي جونسون في حديثه للصحفيين، اليوم الجمعة: "يجب عليه أن يأخذ قسطا من الراحة، لقد تم تحويله من غرفة العناية المركزة إلى وحدة التعافي".

وأضاف "لا تستطيع النهوض من هذا الأمر والعوده فورا إلى داونينغ ستريت ثم تولي زمام الأمور دون فترة للتأقلم".

وتابع "لا بد أن يستريح، موجها الشكر للبريطانيين على ما أبدوه من دعم هائل، طالبا منهم تعلم الدرس".

وأتم "لا أعتقد أنه يمكننا القول إنه تجاوز مرحلة الخطر".

Boris Johnson's father tells of relief after PM leaves intensive care https://t.co/2SxPUBL6qb — The Guardian (@guardian) April 10, 2020

وأفاد المتحدث باسم جونسون، أمس الخميس، بأن رئيس الوزراء غادر وحدة العناية المركزة، حيث سيتم مراقبته عن كثب في المرحلة المبكرة من التعافي، مشيرا إلى أنه في حالة جيدة.