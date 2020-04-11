ترامب: تحديد موعد إعادة فتح البلاد سيكون أكبر قرار اتخذته على الإطلاق

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن تحديد موعد إعادة فتح البلاد سيكون "أكبر قرار اتخذته على الإطلاق"، محذرا من أنه لن يفعل ذلك حتى تكون الولايات المتحدة آمنة تماما، على الرغم من الدراسات التي تدل على أن انتشار الوباء قد يتباطأ قريبا.

قال ترامب: "سأضطر إلى اتخاذ قرار، وآمل فقط أن يكون القرار الصحيح، بلا شك إنه أكبر قرار سأتخذه على الإطلاق".

بعد أن أمل سابقًا في جعل الأمريكيين يعملون مرة أخرى بحلول عيد الفصح، اعترف ترامب أنه سيكون من الأفضل اتباع نصيحة خبراء الصحة، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

​وتابع ترامب: "لن نفعل أي شيء حتى نعرف أن هذا البلد سيكون بصحة جيدة، لا نريد العودة والبدء في فعل ذلك مرة أخرى(العزل الذاتي)".

وأوضح ترامب أنه سيعلن قريبا إطلاق ما سماه فرقة عمل "فتح بلادنا" الثلاثاء المقبل للعمل نحو تحقيق هذا الهدف.

وسجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 18600 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا التاجي، مع ما يقرب من 40 % من الحالات تحدث في نيويورك، فهي تعتبر مركز تفشي المرض في البلاد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و700 ألف إصابة، ونحو 103 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 377 ألفا.