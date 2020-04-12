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12:44 GMT12 أبريل/ نيسان 2020
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    طبيب يرتدي بدلة واقية يفحص فتاة، تحاليل فيروس كورونا، في أحمد آباد، الهند 8 أبريل 2020

    توقعات بإجراءات أكثر شدة في بلدان جنوب آسيا لمواجهة كورونا

    © REUTERS / Amit Dave
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    من المتوقع أن تعلن الهند رسميا عن تمديد إجراءات العزل العام في سائر أنحاء البلاد بعد أن سجلت 8356 إصابة و273 وفاة بفيروس كورونا المستجد لتكون الأكثر تضررا بين دول جنوب آسيا التي فاق عدد الإصابات الإجمالي فيها 14500.

    وهناك مخاوف من أن تصبح مومباي، المركز المالي للبلاد، بؤرة لتفشي المرض إذ سجلت 1250 حالة إصابة حتى الآن. وتكافح السلطات المحلية هناك انتشارا سريعا للمرض في عشوائيات مكتظة بالسكان.

    © AP Photo / Rahmat Gul
    اكتشاف 20 إصابة بفيروس كورونا وسط موظفي القصر الرئاسي في أفغانستان
    وقال مسؤول كبير في إحدى الولايات مطلع على النقاشات التي تدور بين كبار المسؤولين في البلاد إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي قرر تمديد إجراءات العزل المفروضة منذ 21 يوما والمقرر انتهاؤها يوم الثلاثاء لكن الحكومة الاتحادية لم تصدر إعلانا رسميا بذلك بعد، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

    وقررت بالفعل ولايات مثل مهاراشترا، التي تضم مومباي، وثلاث ولايات أخرى على الأقل بشكل مستقل تمديد إجراءات العزل فيها حتى نهاية أبريل/ نيسان.

    وأعلنت بنغلادش اليوم الأحد حزمة تبلغ 1.7 مليار دولار للتخفيف من أثر الجائحة على المزارعين الذين يواجهون صعوبات بسبب القيود المفروضة لكبح انتشار المرض.

    ومددت بنغلادش إجراءات العزل العام لأحد عشر يوما إضافية حتى 25 أبريل/ نيسان في خطوة قد تؤدي لتفاقم المشكلات التي يواجهها مئات الآلاف من المزارعين. وسجلت بنغلادش 621 حالة إصابة و34 وفاة.

    وفي باكستان، عبرت السلطات عن قلقها من زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بكورونا في كراتشي أكبر مدن البلاد وقال مسؤولون إن الحكومة المحلية هناك قررت فرض قيود مشددة تصل لحد الإغلاق في 11 حيا مكتظا بالسكان في كراتشي. وسجلت باكستان 5038 إصابة منها 86 حالة وفاة.

    وفيما يتعلق بالبلدان الأخرى في منطقة جنوب آسيا، سجلت أفغانستان 607 حالة منها 19 حالة وفاة. وبلغ عدد المصابين في سريلانكا 198 وتوفي منهم سبعة أشخاص، بينما سجلت المالديف ونيبال وبوتان 20 و12 وخمس حالات إصابة على الترتيب دون أي وفيات.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, أفغانستان, الهند
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