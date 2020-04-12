"طالبان" تعتزم الإفراج اليوم عن 20 معتقلا تابعين للحكومة الأفغانية

أعلن المكتب السياسي لحركة "طالبان" أن الحركة ستفرج اليوم عن 20 معتقلا تابعين للحكومة الأفغانية وستسلمهم للصليب الأحمر في ولاية قندهار جنوب البلاد.

القاهرة- سبوتنيك. وقال الناطق باسم المكتب السياسي للحركة، محمد سهيل شاهين، عبر تويتر اليوم الأحد، "اليوم، 20 سجينًا من إدارة كابول سيتم إطلاق سراحهم من قبل الإمارة الإسلامية الأفغانية (طالبان)، وسيتم تسليمهم للصليب الأحمر في قندهار".

وأعلنت الحكومة الأفغانية، الأربعاء الماضي، الإفراج عن 100 من عناصر حركة طالبان المسجونين لديها، وذلك بعد ساعات من اتهام الحركة للحكومة والأطراف الأخرى بعملية السلام في البلاد بتعمد تأخير الإفراج عن سجناء الحركة.

ونقلت قناة طلوع الأفغانية عن بيان لمجلس الأمن القومي أنه بناء على قرار من الرئيس أشرف غني، "تم الإفراج عن 100 من عناصر طالبان لأسباب طبية ضمن مساعي السلام واحتواء فيروس كورونا"، وتابعت أن هؤلاء كانوا ضمن قائمة أكبر قدمتها طالبات خلال لقائها بمسؤولي الاستخبارات الأمريكية في كابول".

وذكرت أن "المفرج عنهم تعهدوا للنائب العام ومديرية الأمن الوطني بعدم العودة للقتال مجددا".

وفي نهاية فبراير/ شباط وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان أول اتفاق سلام منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب في مراسم في قطر، والتي تنص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا وبدء الحوار بين الأفغان في مارس/ آذار بعد اتفاق تبادل بالأسرى.