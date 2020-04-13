وزير خارجية إيران يناقش مع نظيريه التركي والقطري طرق مواجهة "كورونا"

ناقش وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مع نظيريه التركي والقطري، مولود جاويش أوغلو، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التطورات السياسية في أفغانستان، وآخر التطورات بشأن وباء "كوفيد-19" وسبل مواجهته.

وقال بيانان منفصلان لوزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين: "ناقش ظريف ونظيريه القطري والتركي خلال اتصال هاتفي آخر التطورات حول عملية السلام الأفغانية، كما بحث الوزراء آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في المنطقة والعالم والخطط الجماعية لمواجهة انتشاره".

وكان ظريف بحث أمس السبت، في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، العقوبات الأمريكية المفروضة ضد إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تباحث هاتفيا مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول إجراءات الحظر الأمريكية الأحادية واللاقانونية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران ترحب بالفكرة الروسية في إنشاء ممر أخضر بدلا من حرب وعقوبات اقتصادية.

ووفقا له، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاومة مطالب المجتمع الدولي برفع العقوبات عن إيران من أجل مواجهة عدوى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن كورونا يمكن أن ينتشر في البلدان المجاورة لإيران.