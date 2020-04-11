ظريف يبحث مع غوتيريش العقوبات الأمريكية على إيران

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، العقوبات الأمريكية المفروضة ضد إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تباحث هاتفيا مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول إجراءات الحظر الأمريكية الأحادية واللاقانونية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضافت أن "ظريف و غوتيريش بحثا ناقشا أيضا أهم التطورات المتعلقة باليمن".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران ترحب بالفكرة الروسية في إنشاء ممر أخضر بدلا من حرب وعقوبات اقتصادية.

وكتب ظريف على صفحته على تويتر باللغة الروسية: "إيران ترحب بالفكرة الروسية في إنشاء ممر أخضر بدلا من حرب وعقوبات اقتصادية".

ووفقا له، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاومة مطالب المجتمع الدولي برفع العقوبات عن إيران من أجل مواجهة عدوى فيروس كورونا.

وأشار إلى أن كورونا يمكن أن ينتشر في البلدان المجاورة لإيران.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين حول فيروس كورونا إنه من المهم "إنشاء ما يسمى بالممرات الخضراء الخالية من الحروب التجارية والعقوبات على الإمداد المتبادل للأدوية والأغذية والمعدات والتكنولوجيا خلال الأزمة".