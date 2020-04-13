إضاءة تمثال المسيح في البرازيل بالزي الطبي تثمينا لجهود العاملين في هذا القطاع... فيديو وصور

في رسالة تضامنية مع كل دول العالم التي تواجه فيروس كورونا، قامت السلطات البرازيلية في مدينة ريو دي جانيرو بإضاءة تمثال المسيح بصور ضوئية بالزي الطبي تثمينا لجهود الكوادر الطبية في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

واحتفل المسيحيون في جميع أنحاء العالم، أمس الأحد، بيوم عيد الفصح فرديا، واضطروا للاحتفال بأكثر الأيام بهجة في التقويم الليتورجي وسط التذكير المحزن بالدمار الذي أحدثه جائحة فيروس كورونا.

Entrei no tt achando que esse seria o assunto do momento. Então já que quase ninguém comentou, apreciem que coisa mais LINDA que acabou de acontecer no Cristo Redentor ! Estou arrepiada ! ♥️ #cristoredentor pic.twitter.com/m2stTctVan — Jacque Bonfim (@jacquebonfim) April 13, 2020

وانتشرت مقاطع فيديو لمواطنين في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبروكسل وسويسرا ودول أوروبية أخرى بالإضافة إلى تركيا بعد الإعلان عن الحجر الصحي وهم يصفقون على شرفات منازلهم تكريما للعاملين في القطاع الصحي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.