تمرد داخل سجن في هولندا ضد إجراءات كورونا... والحراس يلجأون لرذاذ الفلفل

أفادت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، أن حراس السجن في مؤسسة السجون في مدينة ليليستاد الهولندية استخدموا رذاذ الفلفل لتفريق احتجاج بين السجناء الذين غضبوا من الإجراءات التقييدية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

واندلعت الاحتجاجات، يوم الأحد، في المطبخ في مركز السجون وكانت سلمية في البداية. واضطر حراس السجن للتدخل عندما حاول المتظاهرون إغلاق نافذة المطبخ حتى لا يتمكن الموظفون من رؤية ما يحدث في الداخل.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن متحدث باسم وزارة العدل والأمن الهولندية، إن 40 إلى 50 سجيناً شاركوا في الاحتجاج. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن.

وأكدت هولندا حتى الآن أكثر من 25000 حالة إصابة بـCOVID-19 و2737 حالة وفاة.