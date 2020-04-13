ترامب: ناقشت مسألة التسلح مع بوتين وخفض إنتاج النفط سيصل إلى 20 مليون برميل

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ناقش خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأحد، مسألة الحد من التسلح.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "لقد تحدثنا بالفعل عن الحد من التسلح... لقد كان جزءا مهما جدا من المحادثة".



وتابع الرئيس الأمريكي، "تخفيض إنتاج النفط سيصل إلى 20 مليون برميل يوميا في نهاية الأمر".

وشدد، " أشكر الملك سلمان وولي عهده والرئيس الروسي على التوصل لاتفاق تخفيض إنتاج النفط".

وقال ترامب في وقت سابق يوم يوم الأحد، على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "تم إبرام صفقة النفط الكبيرة مع أوبك +".

وأعلنت "أوبك+" يوم الأحد، إنها اتفقت على تقليص الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران، وذلك بعد محادثات مطولة لأربعة أيام.

ويعد هذا أكبر خفض على الإطلاق لإنتاج النفط، إذ يتجاوز أربعة أمثال التخفيضات التي اتفق عليها أثناء الأزمة المالية في 2008.