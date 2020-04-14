وكالات تركية تتحدث عن أسباب حظر السعودية أخبارها عن المواطنين

كشفت مواقع إخبارية تركية رسمية، اليوم الثلاثاء، عن قيام السلطات في السعودية بحجب وكالات الأنباء التركية على شبكة الإنترنت.

وبحسب موقع "تي أر تي" التركي، قامت السلطات السعودية بحجب موقعي "تي أر تي عربي" وموقع وكالة "الأناضول" الناطق باللغة العربية.

وبحسب الوكالة التركية، لم تتضح أساب قيام السلطات بحظر الوكالتين التركيتين عن الظهور في شبات الإنترنت المنتشرة في السعودية.

ونوهت الوكالة إلى أن الحظر يمكن أن يكون "بسبب موقف السعودية من السياسات التركية الأخيرة، خصوصا بعد قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في تركيا، ودور وسائل الإعلام التركية في هذه القضية".

وأشارت إلى أن من بين تلك الأسباب التي جعلت السعودية تقوم بذلك هو قيام تركيا "بإحباط خطط السعودية لحصار جارتها قطر" في عام 2017، والتدخل التركي السريع لمساعدتها، على حد قول الوكالة.

واعتبرت الوكالة إلى أن سياسات السعودية تجاه تركيا تظهر من خلال ما وصفته بـ "الإيماءات السعودية الصغيرة"، كرفض شرب القهوة التركية وتناول الخبز التركي، ومن خلال حملات يقوم بها سعوديون على "تويتر".

وتحدثت الوكالة إلى قيام مغردين في "تويتر" بحث المواطنين العرب على عدم زيارة تركيا، مستشهدين بجرائم ومضايقات مبالغ فيها، على حد قولها.