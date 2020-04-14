ترامب يعلن تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، إنه وجه إداراته بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية.

وأضاف ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن جائحة كورونا، منظمة الصحة العالمية فشلت في الحصول على المعلومات الكافية بشأن فيروس كورونا ونشرها بطريقة شفافة.

وتابع، "إخفاقات منظمة الصحة العالمية تسببت في وفاة الآلاف.. كان يمكن إنقاذ الكثير من الأرواح لو أن منظمة الصحة أرسلت مبكرا خبراء إلى الصين.. قدمت معلومات خاطئة حصلت عليها من الصين".

وأشار الرئيس الأمريكي، "يجب على منظمة الصحة العالمية إجراء إصلاحات داخلية".

وشدد، "منظمة الصحة العالمية وضعت اعتبارات السياسة فوق إجراءات السلامة العامة".

يتبع...