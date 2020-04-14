ترامب يحدد موعد إعادة فتح الولايات المتحدة مجددا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، عن موعد إعادة فتح البلاد وفقا للخطة التي وضعها، بعد استقرار الأوضاع نسبيا بشأن تفشي جائحة كورونا في الولايات المتحدة.