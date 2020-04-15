وكالة الطاقة الدولية تتوقع انخفاضا في الطلب على النفط في 2020 يصل إلى 9.3 مليون برميل يوميا

أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء عن احتمال انخفاض الطلب على النفط في 2020 ليصل إلى 9.3 مليون برميل يوميا.

ووفقا لتقرير صادر عن الوكالة:"سينخفض ​​الطلب العالمي على النفط في عام 2020 بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا إلى مستوى قياسي يصل إلى 9.3 مليون برميل يوميًا. وفي أبريل، سينخفض ​​الطلب بمقدار 29 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ عام 1995".

كما نص التقرير:"حتى لو افترضنا رفع القيود المفروضة على السفر في النصف الثاني من عام 2020، نتوقع أن ينخفض ​​الطلب العالمي على النفط عام 2020 بمقدار 9.3 مليون برميل يوميًا مقارنة بعام 2019، وهذا سيبطيء نمو دام عشر سنوات تقريبًا".

وخلص التقرير: "انهيار الطلب في الربع الثاني حتى مع انخفاض العرض، سيؤدي الى زيادة المخزونات بمقدار 17.4 مليون برميل يوميًا. وقد يصل تدفق الاحتياطيات خلال النصف الثاني من عام 2020 إلى 4.7 مليون برميل يوميًا".

كما أشارت الوكالة في تقريرها لشهر نيسان / أبريل الجاري أن جهود أوبك+ والدول الأخرى لن تكون قادرة على تحقيق الاستقرار الفوري في سوق النفط، لكنها ستسمح بتهدئة الوضع مع زيادة العرض.

وقالت في التقرير: "إن الإجراءات التي أعلنتها دول أوبك + ومجموعة العشرين لن تؤدي على الفور إلى استعادة توازن السوق. ولكن من خلال تقليل العرض وتهدئة منحنى زيادة المخزونات، سيساعد على تعويض هذه الأزمة، والتي لا تزال عواقبها على سوق النفط غير مؤكدة على المدى القصير".