ماكرون يتحدث عن التحضيرات لمؤتمر قادة مجلس الأمن الدولي الخمس بشأن وقف إطلاق النار

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الساعات المقبلة ليطلب من المشاركة في مؤتمر دول الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي حول وقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم.

وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع المحطة الإذاعية "أر إف أي": "لقد تحدثت مع بوتين عندما تم إطلاق هذه المبادرة للتو. منذ أن تلقيت تأكيدا قويا من القادة الآخرين، لم أتحدث معه. لذلك، أتوقع أن أفعل ذلك فى الساعات القادمة".

وأضاف ماكرون أنه حصل على موافقة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وأشار قائلا: "أعتقد أن الرئيس بوتين سيوافق أيضا".

كما أشار ماكرون: "نريد وللمرة الأولى في هذا الشكل الخاص للمؤتمر أن يكون قادة الدول الخمس - الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن - قادرين على تحويل هذا النداء إلى وقف إطلاق النار ... لذلك أود أن نتمكن من المضي قدما في الأيام المقبلة".

وقد سبق أن أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطوني غوتيريش، عن مبادرة وقف إطلاق النار في جميع الصراعات في العالم على خلفية جائحة الفيروس التاجي.