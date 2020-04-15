البرادعي يقدم مقترحا للدول العربية لتعويض "سياسة إدارة أمريكية خرقاء"

وقال البرادعي عبر حسابه على "تويتر": "اقترح أن تأخذ الدول العربية القادرة زمام المبادرة، بالتعاون مع دول أخرى، لسداد حصة أمريكا في منظمة الصحة العالمية. فرصة لنخرج من الاكتفاء بدور المتلقي ونبرز وجهنا الإنساني ونبعث برسالة قوية حان وقتها أن أمن وسلامة العالم ليس مرهونا بسياسة إدارة أمريكية خرقاء".

وتابع: "في الوقت الذي يواجه فيه العالم خطرا قاتلا يعصف بالجميع ولا يمكن مواجهته دون تعاون دولي، يقرر ترامب، كما فعل مع الأونروا، تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية التي تقوم بدور حيوي في مكافحة كورونا الجديد وخاصة في الدول النامية، قرار بائس ورؤية قاصرة كالمعتاد".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه أمر إدارته بأن تعلّق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة في ميزانية منظمة الصحة العالمية، بسبب "سوء إدارة" المنظمة الأممية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما قال وير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن منظمة الصحة العالمية عليها القيام بواجبها لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد".



