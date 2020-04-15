عقب إطلاق صواريخ من بيونغ يانغ... طائرات تجسس أمريكية تحلق أعلى شبه جزيرة كوريا

أكدت وكالة ترصد حركة الطيران العالمية، اليوم الأربعاء، أن سلسلة من طائرات المراقبة الأمريكية تحلق بالقرب من شبه الجزيرة الكورية وفوقها، عقب إطلاق كوريا الشمالية لما بدا أنها صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي.

وبحسب ما نشرته وكالة "يونهاب"، تم رصد طائرة مقاتلة من طراز RC-135U التابعة للقوات الجوية الأمريكية في طريقها إلى المياه بين كوريا الجنوبية واليابان.

في يوم الثلاثاء، شوهدت طائرات E-8C التابعة للقوات الجوية وEP-3E التابعة للبحرية تعمل فوق كوريا الجنوبية بعد أن أطلق الشمال صواريخ كروز من سطح إلى سفينة بالقرب من بلدة مونشون الساحلية الشرقية.

وجاء إطلاق الصواريخ عشية عيد الميلاد الـ 108 لـ كيم إيل سونغ، مؤسس كوريا الشمالية الراحل وجد الزعيم الحالي كيم جونغ أون.

ووسط تقدم ضئيل في المفاوضات النووية، دعا الشمال إلى تعزيز الدفاع عن النفس ونفذ سلسلة من القذائف الصاروخية.

وكانت أحدث عمليات إطلاق النار هي خامس اختبار للأسلحة الرئيسية أجرته كوريا الشمالية هذا العام.