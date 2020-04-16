البحرية الفرنسية: 20 بحارا من حاملة "شارل ديغول" يتلقون العلاج من فيروس "كورونا"

قال متحدث باسم البحرية الفرنسية، اليوم الخميس، إن نحو 20 بحارا فرنسيا مازالوا في المستشفى بعد انتشار كبير لفيروس كورونا على متن مجموعة حاملة الطائرات شارل ديغول.

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، أمس الأربعاء، إنه تم فحص 1767 بحارا معظمهم تقريبا من حاملة الطائرات شارل ديغول وثبت إصابة 668 على الأقل بالفيروس.

وأبحرت شارل ديغول إلى شرق البحر المتوسط في 21 يناير/ كانون الثاني لدعم العمليات العسكرية الفرنسية ضد "المتشددين الإسلاميين" في العراق وسوريا، قبل أن تتحرك إلى المحيط الأطلسي ثم البلطيق، بحسب ما نقلت "رويترز".

وهناك شاركت في تدريبات مع أساطيل من شمال أوروبا في بحر البلطيق قبل العودة إلى تولون، قبل أسبوعين من الموعد المقرر، بعد أن ظهرت أعراض مرض كوفيد-19 على أفراد من الطاقم.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، في وقت سابق، وجود 50 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين الجنود الفرنسيين الموجودين على متن حاملة الطائرات "شارل ديجول". مشيرة إلى أن حاملة الطائرات تواصل رحلتها إلى تولون.