لأول مرة في التاريخ الأمريكي... ترامب يهدد الكونغرس بإجراء غير مسبوق

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعليق عمل الكونغرس إذ لم يقر المجلس التعيينات التي أرسلها إليه ولم يصوت عليها الأعضاء.

وأكد ترامب أن "الدستور يسمح له بتعليق عمل السلطة التشريعية وإقرار هذه التعيينات بنفسه"، وهو الأمر الذي لم يسبق لرئيس في تاريخ الولايات المتحدة أن فعله.

وقال ترامب: "سأمارس صلاحياتي الدستورية في تعليق عمل الكونغرس بمجلسيه. أفضل ألا أستخدم هذه الصلاحية"، بحسب ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

No President in history has ever used the Constitutional power to adjourn Congress. — Michael Beschloss (@BeschlossDC) April 15, 2020

ووجه ترامب رسالة لخصومه الديموقراطيين الذين يسيطرون على المجلس، قائلا: "إذا لم يوافقوا على هذا التعليق، فسوف أمارس حقي الدستوري في تعليق الكونغرس بمجلسيه".

تهديدات ترامب، دفعت المؤرخ مايكل بيشلوس المتخصص في التاريخ الرئاسي الأمريكي، للتعليق مغردا "لم يسبق لأي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة أن استخدم السلطة الدستورية لتعليق عمل الكونغرس".

وشدد ترامب بقوله "ربما لم يسبق أن حدث الأمر، لكننا سنفعله".

وأضاف الرئيس الأمريكي "نحن بحاجة لأشخاص في مواجهة أزمة فيروس كورونا، ولا نريد أن نلعب المزيد من الألاعيب السياسية".

ويتوقع ترامب أن يعود حسم الأمر إلى القضاء، متما "على الأرجح سنتواجه في المحكمة وسنرى من سيربح".