الصليب الأحمر: تفشي كورونا في الشرق الأوسط قد يكون مدمرا ويفجر الاضطرابات

حذر الصليب الأحمر الدولي من أن تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات مدمرة وقد يفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية.

وحسب "رويترز" قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس إن تفشي فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط يهدد بتدمير حياة ملايين الأشخاص ممن يعانون بالفعل في مناطق الصراعات وقد يفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية.

وأضافت اللجنة أن حظر التجول وإجراءات العزل المفروضة في إطار تدابير الحفاظ على الصحة العامة لكبح انتشار الفيروس تجعل من الصعب بالفعل على الكثيرين توفير سبل العيش لأسرهم.

وحثت اللجنة، ومقرها جنيف، في البيان الذي ذكرت فيه بالاسم سوريا والعراق واليمن وقطاع غزة ولبنان والأردن، السلطات في المنطقة المضطربة على الاستعداد "لتداعيات مدمرة محتملة" و"زلزال اجتماعي واقتصادي".

وقال صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، إن دولا في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا ستشهد انكماشا هذا العام يفوق ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 وصدمة أسعار النفط في 2015.