بعد انتهاء مهلة غانتس... ماذا لو فشل مرشح الكنيست الإسرائيلي في تشكيل الحكومة؟

يعني فشل السياسي الإسرائيلي ممثل تيار الوسط، بيني غانتس، في تشكيل حكومة خلال مهلة 28 يوما أن أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ثلاثة أسابيع لاختيار مرشح آخر للقيام بالمهمة.

وقالت "رويترز" إنه إذا لم يتم اختيار أحد خلال 21 يوما أو إذا لم يتمكن المرشح الذي يقع عليه الاختيار من تشكيل حكومة خلال أسبوعين من تاريخ اختياره، سيحل البرلمان تلقائيا وستجرى انتخابات جديدة.

ومما يزيد من تعقيد المشهد السياسي أن نتنياهو، زعيم حزب ليكود اليميني، وغانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" والقائد السابق للقوات المسلحة، قد يستمران في السعي للتوصل لاتفاق وحشد أغلبية برلمانية لتأييده، وحتى بعد انتهاء مهلة غانتس في منتصف الليلة الماضية تعهد الحزبان بالمضي قدما في المفاوضات.

وكتب الرئيس ريئوفين ريفلين على "تويتر": "آمل أن يتم التوصل إلى أغلبية من أعضاء الكنيست في أقرب وقت لتجنب إجراء انتخابات رابعة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن غانتس ونتنياهو كانا يتفاوضان على اتفاق لتقاسم السلطة من شأنه بقاء رئيس الوزراء اليميني في المنصب لمدة 18 شهرا على أن يتولى غانتس رئاسة الحكومة بعد ذلك.

وكان غانتس قد جعل شعاره في حملته الانتخابية "حكومة نظيفة" لكنه أثار غضب ناخبيه وتسبب في انقسام داخل حزبه بتراجعه عن تعهده بعدم العمل في حكومة مع نتنياهو الذي كان يصفه بالمتهم.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "القناة 12" التلفزيونية الإخبارية في إسرائيل يوم الاثنين أن تعامل نتنياهو مع أزمة تفشي فيروس كورونا قد عزز مكانته السياسية.

وأظهر الاستطلاع أنه إذا أجريت الانتخابات الآن فسوف يزيد حزب ليكود بزعامة نتنياهو عدد مقاعده بواقع أربعة إلى 40 في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، مما يعزز فرصه في تشكيل ائتلاف مع حلفائه التقليديين من الأحزاب اليمينية والدينية دون الحاجة لدعم من غانتس.

وسجلت إسرائيل أكثر من 12500 إصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا وما لا يقل عن 140 وفاة.