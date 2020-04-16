جو بايدن: الأمريكيون يشعرون بـ"الرعب"

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والمرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية المقبلة، إن الأمريكيين يشعرون بالرعب، من فيروس كورنا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

ذكرت ذلك شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، على "تويتر"، مشيرة إلى أن المرشح الديمقراطي الأبرز، الذي من المحتمل أن ينافس ترامب في انتخابات الرئاسة المقبلة نهاية العام الجاري، جدد هجومه على إدارة البيت الأبيض للأزمة.

Joe Biden says "people are frightened" during the coronavirus pandemic.



"They're looking for leadership ... what bothers me so much is the president of the United States doesn't take responsibility."https://t.co/qPBltn0bZU — MSNBC (@MSNBC) April 16, 2020

ولفتت الشبكة إلى قول بايدن، خلال مقابلة تلفزيونية معها: "الأمريكيون يبحثون عن رئيس يقودهم خلال هذا الأزمة"، مضيفيا: "رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي، لا يتحلى بالمسؤولية".

وتابع جو بايدن: "عدم تحلي ترامب بالمسؤولية في وقت الأزمة يجعلني أشعر بانزعاج شديد".

وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 644 ألف مصاب وأكثر من 28 ألف حالة وفاة.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليوني مصاب، بينهم أكثر من 134 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من نصف مليون شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.