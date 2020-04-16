سويسرا تعلن عن رفع تدريجي لتدابير الحجر للحد من انتشار كورونا 27 أبريل

أعلنت سيمونيتا سوماروغا، رئيس سويسرا، اليوم الخميس، أن بلادها ستبدأ اعتبارا من 27 نيسان/ أبريل الرفع التدريجي للقيود المفروضة في وقت سابق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن المرحلة الثانية ستكون في 11 أيار/ مايو.

جنيف - سبوتنيك . وقالت سوماروغا بمؤتمر صحفي في برن: "قبل أربعة أسابيع، قرر المجلس الفيدرالي فرض تدابير تقييدية مرتبطة بـ(كوفيد - 19) واليوم يمكننا أن نقول إنها أثمرت لقد تمكنا من إبطاء انتشار العدوى والمستشفيات ليست مكتظة والخبر السار الآخر هو أنه يمكننا البدء في تخفيف التدابير. هذا القرار اتخذ اليوم من قبل المجلس الفيدرالي. وستبدأ المرحلة الأولى من التخفيف في 27 نيسان/ أبريل والمرحلة الثانية في 11 أيار/ مايو".

وأضافت أن المرحلة الثالثة من رفع القيود ستتم في 8 يونيو/ حزيران، "إذا سمح الوضع القيام بذلك".

وأعلنت وزارة الصحة السويسرية يوم أمس الأربعاء أن حصيلة وفيات فيروس كورونا بلغت 973 شخصا.

وقالت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 26336 حالة مقارنة مع يوم 25834 الثلاثاء.

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يذكر أن الحكومة السويسرية، كانت قد مددت بداية الشهر الجاري قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد لمدة أسبوع آخر حتى 26 أبريل/ نيسان لكنها قالت إن التخفيف التدريجي للتدابير التي تشمل حاليا ضوابط على الحدود وإغلاق المدارس وحظر التجمعات سيبدأ هذا الشهر.